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Музыканты воссоединившейся группы «Кино» дадут серию концертов в Москве

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Музыканты воссоединившейся группы «Кино» дадут серию концертов в Москве
Pr Scr youtube.com  /  КИНО

Москва, 14 мая. Коллектив группы «Кино» вновь собрался и готов покорять концертные площадки России. Несколько выступлений состоятся в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Серия концертов пройдет под девизом «Для тех, кто уже не мечтал послушать «Кино» вживую». Сопровождать инструментальную часть будет оцифрованная запись голоса Виктора Цоя. Перед зрителями выступят басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.

«У нас получилась почти трехчасовая программа, в которой группа, разумеется, исполнит как главные хиты, так и менее известные композиции», — отметил в беседе с ТАСС сын Виктора Цоя и продюсер шоу Александр.

Воссоединившаяся группа «Кино» выступит в Москве 15 и 16 мая. А 22 и 23 мая музыканты дадут концерты в петербургском Ледовом дворце. Шоу запланированы 24 сентября в Киеве, 2 октября в Нижнем Новгороде и 11 декабря в Риге.

Группа «Кино» образовалась в 1982 году в Ленинграде. Лидером коллектива был Виктор Цой, который погиб в автокатастрофе. По одной из версий, его машина наехала на камень перед выездом на встречную полосу. Булыжник доставили в Петербург и установили в Любанском переулке.

Виктор Цой кино концерт
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