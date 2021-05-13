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Московский зоопарк запустил в соцсетях конкурс по выбору имени для белой медведицы

  /   Обновлено: 13 мая 2021 20:54
Общество
Московский зоопарк запустил в соцсетях конкурс по выбору имени для белой медведицы
roev.ru  /  Парк флоры и фауны «Роев ручей»

Москва, 13 мая. Руководство Московского зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для спасенной с острова Большевик Красноярского края медведицы.

Результаты опроса, который был запущен в соцсетях зверинца, станут известны уже 20 мая. Все желающие могут принять участие в конкурсе и выбрать имя животному из двух предложенных вариантов.

«У нас есть два варианта: Хатанга и Рада. Хатанга — по названию села — ближайшего крупного населенного пункта, рядом с которым был найден медвежонок. Имя Рада предложили киперы и зоологи, которые ухаживают за мишкой», — сказано в сообщении.

Не так давно на острове Большевик в Заполярье зоологи спасли белую медведицу. При норме в 90 кг ее вес едва достигал 56 кг. Животное не могло прокормить себя и было обречена на гибель, если бы осталась в дикой природе. С конца апреля животное находится в Московском зоопарке.

В середине апреля в Московском зоопарке впервые после зимы перед посетителями появились кошачьи лемуры. Зверьки вышли в наружный вольер после зимы.

конкурс зоопарк хорошие новости россии Медведица
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