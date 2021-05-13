Испания снова начала выдавать шенгенские визы в Москве

Москва, 13 мая. Визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу шенгенских виз россиянам. Информация появилась на сайте организации.

Россияне снова могут подавать заявки на получение виз категории С. Количество посетителей в здании визового центра будет ограничено в связи с мерами по нераспространению коронавируса. Гражданам можно будет войти в здание только после измерения температуры и при наличии защитной маски, следует из сообщения.

Подать заявления на получение шенгенской визы смогут только владельцы виз со сроком действия от года. Срок рассмотрения заявления составит десять рабочих дней. Сам документ можно будет получить с 1 июня.

Власти Испании заявили о намерении повсеместно ввести паспорта вакцинации от коронавируса уже ближайшим летом. Эта мера позволит открыть границы страны для иностранных туристов, считают в правительстве.