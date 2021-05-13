Трем раненым при стрельбе в Казани детям сделали операции в Москве

Москва, 13 мая. Столичные врачи сделали операции трем детям, пострадавшим при стрельбе в Казани, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В настоящее время двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние большинства пострадавших при стрельбе в Казани не вызывает опасений у медиков.

По словам главы ведомства, Минздрав и Минпросвещения РФ организуют для пострадавших при стрельбе детей отдых в федеральных оздоровительных учреждениях.

Подозреваемый Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии утром 11 мая. В результате нападения погибли семь детей и двое взрослых. Также пострадали больше 20 человек. Сам злоумышленник перевезен в столицу для проведения экспертиз.