ФАН публикует эксклюзивные кадры с перевернутой иномаркой у парка Победы в Москве

Москва, 13 мая. Легковой автомобиль «Шкода» по неизвестным причинам перевернулся на проезжей части. Водителя иномарки зажало в салоне.

Необычное ДТП произошло у парка Победы в Москве. Очевидцы происшествия засняли на видео опрокинувшуюся иномарку. Предварительно известно, что водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне.

На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи. Врачи вместе с неравнодушными гражданами пытаются освободить застрявшего автолюбителя. Информации о его состоянии пока нет.

Сотрудники полиции и МЧС уже выехали к месту ДТП. Все обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.

Накануне в Москве перевернулся автомобиль с машинистами метрополитена, писал ФАН.