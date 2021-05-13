Дети в Москве пострадали от «бомбы-вонючки», купленной матерью одной из школьниц

Москва, 13 мая. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента в столичной школе №1515. Недомогание от вещества в «бомбе-вонючки» почувствовали четверо пятиклассников.

По данным источника ФАН, инцидент случился утром на первом этаже образовательного учреждения. Ученица пятого класса ради шутки принесла «бомбочку». Опасную игрушку купила ранее мама школьницы.

В «бомбе», которая якобы даже взорвалось, находилась высокая концентрация едкого вещества. В тот момент в классе были три девочки и мальчик. Они пожаловались на головную боль.

На место прибыли врачи скорой и осмотрели пострадавших, никого в больницу забирать не пришлось. Все школьники живут в благополучных семьях, на специальном учете никто не состоит.