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Более 237 тысяч направлений выписали врачи из Москвы при помощи ИИ

Общество
Более 237 тысяч направлений выписали врачи из Москвы при помощи ИИ
flickr.com

Москва, 13 мая. Столичные медики за восемь месяцев выписали около 240 тыс. направлений на обследования при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Терапевты используют систему поддержки принятия врачебных решений (СППВР), рассказала первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева. С ее помощью они с осени 2020 года выдают направления на исследования для предварительной диагностики.

СППВР использует в работе искусственный интеллект и состоит из двух модулей. Первым делом система помогает медику в определении первоначального диагноза. Для этого нейросеть предлагает три варианта. Затем сервис подсказывает, какие исследования стоит назначить.

Медики по всей России активно борются с пандемией коронавирусной инфекции. Многим пациентам после перенесенного COVID-19 требуется реабилитация. Такое лечение подбирается врачами в индивидуальном порядке.

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