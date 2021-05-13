Самую длинную железнодорожную эстакаду Москвы введут в эксплуатацию осенью

Москва, 13 мая. Столичные специалисты завершают строительство последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады города.

Объект введут в эксплуатацию осенью, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Самая длинная железнодорожная эстакада находится в районе «Москва-Сити». Она станет частью ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД).

Сейчас готовы все опоры. Идет монтаж последнего пролета. Строительство остановочных пунктов запланировано на июль. В рамках проекта власти российской столицы намерены возвести четыре станции. Они заработают в составе четвертого маршрута Московского центрального диаметра.

Андрей Бочкарев ранее анонсировал ускоренное возведение медицинских объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении расходов бюджета на эти цели. В мае он внес в Мосгордуму проект закона об изменениях бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.