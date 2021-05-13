Отопительный сезон завершился в Москве

Москва, 13 мая. Системы теплоснабжения столицы России переведены на летний режим работы, рассказали в московском комплексе городского хозяйства.

Таким образом, отопительный сезон в Москве подошел к концу. На летний график теплоснабжения переведены более 74 тыс. зданий, в числе которых более 34 тыс. жилых построек, сказано в Telegram комплекса.

Первым делом отопление отключили на промышленных и административных предприятиях. Затем — в жилых домах и социальных учреждениях, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.