Боец MMA Сосновский получил 8,5 года колонии за похищение московского бизнесмена

Москва, 13 мая. Суд в столице вынес приговор спортсмену Дмитрию Сосновскому. Боец смешанного стиля и его подельники признаны виновными в похищении предпринимателя.

В прокуратуре отметили, что преступление было совершено в октябре 2019 года. Спортсмен и его знакомые напали на бизнесмена и удерживали в одном из офисных помещений. От жертвы они требовали «простить» долг в 400 тысяч рублей. Злоумышленники действовали в интересах своей знакомой.

Несмотря на избиение, потерпевший отказался забыть про долг. В дальнейшем предпринимателю удалось сбежать. Сосновский проведет 8,5 года в колонии строгого режима.