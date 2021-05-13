Гидрометцентр спрогнозировал 21 градус тепла и грозы в Москве 13 мая

Москва, 13 мая. Облачность, дожди и грозы ожидают москвичей и жителей Подмосковья в четверг 13 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура в столице и Московской области поднимется до плюс 21 градуса. Ночью в Москве столбик термометра упадет до восьми градусов, в Подмосковье — до пяти.

Ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра, которые будут достигать 5-10 м/с, при грозе — 17 м/с. Объявлен желтый уровень опасности по причине грозы и сильных ветров. Такой режим будет действовать в Московском регионе до 22:00 по московскому времени четверга.

Из-за сильного порывистого ветра в Москве упало порядка 80 деревьев. В области повалило 82 дерева.