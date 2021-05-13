Непогода в Москве повалила около 80 деревьев

Москва, 13 мая. Около 80 деревьев в разных районах Московской области упали из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Согласно последним данным, из-за плохих погодных условий в Подмосковье повалило 82 дерева. Также вследствие сильного ветра было повреждено 15 автомобилей.

Сообщается, что во время разгула стихии никто не погиб и не пострадал. Об этом ТАСС заявил информатор в правоохранительных органах.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков заявил, что теплая летняя погода с небольшими грозами ожидается в Москве уже в начале следующей недели. По словам специалиста, в воскресенье холодный атмосферный фронт начнет уходить.