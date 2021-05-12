Синоптики назвали преждевременным метеорологическое лето в Москве

Москва, 12 мая. Летняя погода установилась в Москве более чем на две недели раньше положенного срока. Обычно оно наступает 28 мая, пояснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическое лето наступает в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха переваливает за отметку в 15 градусов выше нуля. В Москве такая погода чаще всего наступает 28 мая, цитирует синоптика ТАСС.

Ближайшие пять дней в столичном регионе ожидается теплая погода, столбик термометра установится на отметке в 20 градусов выше нуля. В последующие дни ожидается повышение температуры воздуха.

Потепление в Москве и области может сопровождаться сильными дождями. До конца недели в регионе прогнозируются осадки, которые вызовет южный циклон, пришедший со стороны Кубани и Ставрополья.