Экс-солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин ушел из жизни в 65 лет

Москва, 12 мая. Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила о смерти народного артиста РФ Владимира Редькина.

Бывший ведущий солист оперной группы Государственного академического Большого театра Владимир Редькин скоропостижно скончался на 66-м году жизни. Прощание с певцом пройдет 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Редькин окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и служил в Большом театре с 1986 по 2016 год. За свою карьеру он успел исполнить все ведущие партии, написанные для баритона, среди которых — Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Евгений Онегин («Евгений Онегин» П. Чайковского), Сильвио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Роберт («Иоланта» П. Чайковского), Риголетто («Риголетто» Дж. Верди) и князь Игорь («Князь Игорь» А. Бородина). Также Редькин преподавал в РАМ имени Гнесиных.

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