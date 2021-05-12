Сына главного спонсора Навального заочно арестовали за убийство

Москва, 12 мая. Находящийся в розыске Сергей Зимин заочно арестован по решению Пресненского суда. Его обвиняют в убийстве.

Столичный суд заочно арестовал Сергея Зимина, который приходится сыном основателю «ВымпелКома» Дмитрию Зимину. Гражданина обвиняют по статье об убийстве.

В 1990-е Зимин-младший управлял Коптевской ОПГ. Он находился в розыске по подозрениям в убийстве тушинского преступного авторитета Вячеслава Степанова, а также в вооруженном нападении на бизнесмена. С 2018 года о местонахождении фигуранта ничего неизвестно.

Предприниматель Дмитрий Зимин, который является одним из основных спонсоров деятельности осужденного блогера Алексея Навального, мог работать на разведку США и заказать убийство, писал ФАН.