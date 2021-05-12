Стало известно о сроках завершения газификации в Подмосковье

Москва, 12 мая. Работы по ускоренной догазификации населенных пунктов Подмосковья начнутся уже летом 2021 года, сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Эксперты начнут проводить встречи с местными жителями по вопросу строительно-монтажных работ по газификации уже на следующей неделе. Специалисты будут собирать заявки и принимать предложения присутствующих. Строительство начнется сразу после соответствующего распоряжения московского минэнерго.

«Проектирование и строительство в рамках ускоренной догазификации начнется с 1 июля текущего года», — уточнил Баранов в эфире «Радио 1».

Полная газификация Московской области может завершиться раньше 2030 года, заявил гендиректор «Мособлгаза» в апреле. Работы могут сильно ускориться при поддержке Правительства РФ и «Газпрома», уточнил он.