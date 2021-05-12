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Ливни ожидаются в Москве и области в ближайшие пять дней

  /   Обновлено: 12 мая 2021 16:03
Общество
Ливни ожидаются в Москве и области в ближайшие пять дней
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 12 мая. Жителей российской столицы и Подмосковья в ближайшее время ожидают дожди, заявили синоптики.

К тому же осадки не исключаются и в эту среду, подчеркнула сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Дожди спровоцирует южный циклон, пришедший из Ростовской области, Кубани и Старовопольского края, отмечает РИА Новости.

О том, что москвичей ждет теплая летняя погода с небольшими грозами в начале следующей недели, заявлял и синоптик Анатолий Цыганков. Ближе к воскресенью в регионе начнет расти атмосферное давление.

погода москва дождь
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