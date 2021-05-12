Росгидромет пообещал жителям Москвы наступление летнего тепла

Москва, 12 мая. Теплая летняя погода с небольшими грозами ожидается в Москве уже в начале следующей недели, заявил синоптик Анатолий Цыганков.

В данный момент средняя температура воздуха в столичном регионе поднялась выше нормы. Уже в воскресенье фронт начнет уходить, а атмосферное давление — немного расти, отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В ближайшие дни в Москве будет облачная погода с небольшими грозами. Днем столбик термометра поднимется до +19...+24 градусов. Ночью температура воздуха составит от +8 до +12 градусов, добавил он. Уже на следующей неделе средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+30 градусов.

«Поэтому в воскресенье переменная облачность. Уже кратковременный дождь местами. В понедельник и во вторник — без осадков. В понедельник и во вторник дневные температуры еще вырастут», — приводит его слова RT.

Утром 12 мая Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности до вечера среды. Жителям столичного региона сообщили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 15 м/с.