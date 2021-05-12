Правоохранители задержали мужчину, избившего PR-директора «Спартака»

Москва, 12 мая. Полицейские задержали мужчину, который напал на директора по связям с общественностью столичного футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова.

Сотрудники правоохранительных органов Московской области провели задержание мужчины, который подозревается в нападении на директора по связям с общественностью столичного «Спартака» Антона Фетисова. Он уже дал признательные показания.

Известно, что 31-летний задержанный работает монтажником в «Мосводоканале». По факту инцидента у одного из столичных ресторанов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Ранее стала известна причина ЧП с участием PR-директора «Спартака». После инцидента Антон Фетисов был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.