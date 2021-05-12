Перечислены районы Москвы с максимально выросшими ценами на жилье

Москва, 12 мая. Наиболее заметный рост цен с начала 2021 года отмечен в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом говорится в обзоре рынка риелторской компании «Метриум».

В исследовании отмечается, что средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Старой Москвы в первом квартале увеличилась на 11%, до 348,1 тыс. рублей, передает РБК.

Так, «квадрат» в новостройках САО подорожал за январь-март на 21,1%, до 418,9 тыс. рублей. Второе место по квартальному росту цен на первичное жилье занял Восточный АО (+8,8%, до 260,9 тыс. руб.), третье — Северо-Восточный АО (+6,9%, до 221,2 тыс. руб.).

Снижение зафиксировано только в Центральном АО — на 1,7%, до 960,4 тыс. рублей за метр, отметили в «Метриум».

Среди районов лидером по квартальному росту цен на новостройки стал район Дорогомилово (+38%). Высокий прирост также отмечен в Митино (+22%), Нагатинском Затоне (+20%), Тимирязевском районе (+20%) и в районе Котловка (+18%).

В трети московских районов цены на жилье в среднем завышены на 10–15% по сравнению с рыночными показателями. К такому выводу пришли аналитики инвесткомпании Realiste на основе оценки рынка путем искусственного интеллекта (AI).