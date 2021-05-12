Москвичей предупредили об отключении отопления

Москва, 12 мая. Столичные системы теплоснабжения перешли на летний режим работы почти во всех домах города, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Отопление отключилось в 95% домов Москвы 12 мая в 08:00 по местному времени. Специалисты ПАО «МОЭК» начали проводить летние профилактические работы на теплосетях. Эти мероприятия ежегодно проходят в столице в рамках подготовки к отопительному сезону, следует из сообщения.

График планового отключения горячей воды опубликовали на сайте МОЭК. Для получения информации о дате ремонтных работ в своем доме жителю города необходимо ввести в поисковой строке улицу и номер строения.

Погодные условия в Москве позволяют теплосетям перейти на летний режим работы, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, среднесуточная температура в столице в ближайшее время будет держаться на отметке восемь градусов тепла или выше.