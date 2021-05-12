Мусульмане не смогут попасть в мечети Москвы на Ураза-байрам

Москва, 12 мая. Прихожане столичных мечетей не смогут попасть на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама. В здания пустят только духовенство и работников Духовного управления мусульман России.

Такое решение принято в связи с существующей угрозой распространения коронавируса. К тому же власти Москвы напомнили Духовному управлению мусульман, что в городе временно запрещены мероприятия численностью более 100 тысяч человек. Аналогичный запрет действует и в области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Правоохранители могут привлечь к ответственности нарушивших его граждан.

«В Духовном управлении мусульман РФ принято тяжелое, но обоснованное решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид уль-Фитр — Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников», — следует из сообщения.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — второй по значимости мусульманский праздник. В этом году его празднование продлится с вечера 12 мая до вечера 13-го. В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Крыму, в Татарстане и в Чечне Ураза-барам объявлен выходным.