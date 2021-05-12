Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 10:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:06
Происшествия
Тела девяти погибших при стрельбе в Казани везут на кладбище
10:04
Политика
Глава ЛНР рассказал о нежелании Донбасса мириться с беззаконием и фашизмом
10:02
Политика
Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
10:02
Происшествия
Все жертвы трагедии в казанской школе погибли от огнестрельных ранений
10:00
Общество
Премодерацию в интернете предложили ввести в России
09:59
Экономика
Перечислены районы Москвы с максимально выросшими ценами на жилье
09:53
Экономика
Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей
09:49
Происшествия
В соцсетях массово выражают соболезнования родным заслонившей ребенка учительницы в Казани
09:48
Общество
Москвичей предупредили об отключении отопления
09:46
Общество
Очередной антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии
09:46
Экономика
Обновление оборудования по переработке мусора может обойтись в 1,1 млрд рублей
09:44
Шоу-бизнес
Миро сравнила Тодоренко с Ольгой Бузовой после госпитализации Топалова
09:37
Общество
Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями
09:37
Общество
Запашный рассказал, за сколько купил слона из зоопарка
09:35
Экономика
Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к осени
09:34
Политика
МИД России не исключил попытки ряда стран негативно влиять на выборы в Госдуму
09:33
Общество
Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»
09:33
Происшествия
Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань
09:32
Общество
ВОЗ заявила о повышенной степени опасности мутации COVID-19 из Индии
09:32
Общество
Праздник корюшки в Петербурге отменили из-за коронавируса
Все новости

Собянин вручил столичным медикам премии Москвы за 2020 год

Общество
Собянин вручил столичным медикам премии Москвы за 2020 год
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил благодарственные письма медицинским работникам и премии города в области медицины за прошлый год.

На церемонии вручения Собянин отметил, что в 2020 году все организации здравоохранения работали в особом режиме. Сам год он назвал неординарным и требующим неординарных решений.

«Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия», — цитирует Собянина ТАСС.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, премии ежегодно присуждаются с 2002 года за самые эффективные, оригинальные и надежные работы, способствующие развитию медицинской науки и практического здравоохранения в Москве.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в столице планируют завершить реконструкцию 137 поликлиник. После этого в программу включат еще около 200 медицинских учреждений столицы.

москва собянин медики премии
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 230943 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 213822 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 129316 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 106883 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 96997 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Общество / Собянин вручил столичным медикам премии Москвы за 2020 год
Рейтинг@Mail.ru