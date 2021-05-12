Собянин вручил столичным медикам премии Москвы за 2020 год

Москва, 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил благодарственные письма медицинским работникам и премии города в области медицины за прошлый год.

На церемонии вручения Собянин отметил, что в 2020 году все организации здравоохранения работали в особом режиме. Сам год он назвал неординарным и требующим неординарных решений.

«Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия», — цитирует Собянина ТАСС.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, премии ежегодно присуждаются с 2002 года за самые эффективные, оригинальные и надежные работы, способствующие развитию медицинской науки и практического здравоохранения в Москве.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в столице планируют завершить реконструкцию 137 поликлиник. После этого в программу включат еще около 200 медицинских учреждений столицы.