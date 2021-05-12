Интервал движения поездов в метро Москвы увеличили из-за человека на путях

Москва, 12 мая. Пассажир упал на пути следования поездов на Арбатско-Покровской линии метро в среду. Об этом сообщается в Twitter московского метрополитена.

В результате инцидента поезда были вынуждены курсировать с опозданием. Спустя 40 минут движение вернули к расписанию, говорится в сообщении московского метрополитена.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. — Московское метро (@MetroOperativno) May 12, 2021

Подробности случившегося не уточняются.

Ранее человек упал под прибывающий поезд на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии московского метро, он погиб. Причины и обстоятельства устанавливаются. Видео с места происшествия опубликовал ФАН.