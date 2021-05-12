Заммэра Москвы анонсировал ускоренное возведение медицинских объектов

Москва, 12 мая. Строительство социальной и транспортной инфраструктуры в Москве можно будет ускорить за счет предложенного мэром Москвы Сергеем Собяниным увеличения расходов.

Дополнительные средства предлагается потратить на строительство различных важных городских объектов, среди которых линии метро, поликлиники, дороги и другие элементы инфраструктуры. Об этом информирует РИА Новости.

«Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на эти цели позволит нам заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД», — сказал Бочкарев.

Собянин недавно внес в Мосгордуму проект закона об изменениях бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ подразумевает увеличение доходной и расходной частей бюджета российской столицы на 191,3 миллиарда рублей.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш начал свой визит в Москву. По его утверждению, эта поездка имеет огромное значение для укрепления «важного сотрудничества» с Россией.