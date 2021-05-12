Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 12 мая. Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности до вечера среды из-за ветра, следует из доступной на сайте учреждения прогностической карты.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

В Москве и Подмосковье предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует 12 мая с 9:00 до 21:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Аномально жаркая погода в скором времени нагрянет в центр Европейской России, а затем и в ряд других регионов. По словам специалиста, в течение недели температура будет держаться в пределах +19...+25 градусов.