Перечислены районы Москвы с завышенными ценами на жилье

Москва, 11 мая. Цены на жилую недвижимость завышены в трети анализируемых районов столицы. В среднем превышение составляет 10–15% по сравнению с рыночными показателями.

К такому выводу пришли аналитики инвесткомпании Realiste, в которой основой для принятий решений о инвестициях в недвижимость служит искусственный интеллект (AI).

Лидером по завышению цен на квартиры оказался район у станции метро «Тульская». Согласно оценкам, средняя цена одного «квадрата» здесь составляет 379,5 тыс. руб., что на 15% выше среднерыночной.

На втором месте расположился Ломоносовский проспект (511,3 тыс. руб за 1 кв. м), а на третьем — район Матвеевское (455,7 тыс. руб за 1 кв. м). Это выше справедливой стоимости на 13% и 11% соответственно, передает РБК.

В исследование вошло 89 локаций Москвы и ближайшего Подмосковья. AI оценил параметры ценообразования жилья: район, его удаленность от центра города, развитость инфраструктуры, а также различные негативные факторы.

Жилье в России продолжит демонстрировать рост. Об этом заявила совладелец инвесткомпании Garnet Екатерина Сивова.