Генпрокуратура сообщила о проверке охраны в школах Казани после ЧП в гимназии

Москва, 11 мая. Прокуратура проведет проверку по факту организации охраны в школах, а также законности выдачи разрешения на оружие стрелку, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, правоохранители дадут оценку действиям администрации гимназии в условиях чрезвычайного происшествия. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход мероприятий, а также расследование уголовного дела, находится на особом контроле ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить выдачу гражданского оружия после массового расстрела людей в гимназии №175, сообщало РИАМО. Глава государства также направил глав Минздрава и Минпросвещения РФ в Казань для выяснения обстоятельств случившегося.