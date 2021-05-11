Власти Подмосковья объявили о проверках в школах после ЧП в Казани

Москва, 11 мая. Школы Московской области будут проверены после трагедии в Казани. Об этом сообщил зампред правительства региона Роман Каратаев.

Он уточнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже отдал соответствующее распоряжение. Правоохранители проверят школы, чтобы убедиться, все ли меры антитеррористической защищенности соблюдаются.

«Такая работа уже организована», — приводит слова Каратаева сайт 360tv.ru.

Нападение на школу №175 в Казани произошло утром 11 мая. Его совершил 19-летний выпускник этого учебного заведения. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, среди которых 26-летняя учительница английского языка.