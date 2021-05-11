Загруженность гостиниц восстанавливается в Москве после пандемии

Москва, 11 мая. Московские гостиницы восстановили нормальную загрузку после пандемии коронавируса. Заполняемость столичных отелей достигла 53–70% в первом квартале текущего года.

Москва по популярности обогнала Лондон, Мадрид и Париж, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Cushman & Wakefield.

«Загрузка качественных отелей Москвы по итогам первого квартала 2021 года в среднем достигла 53,6%, что всего на 1,5 процентного пункта ниже, чем год назад», — уточняется в докладе.

Гостиницы были загружены на 59,5% в марте, что на 24,9 процентного пункта больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Однако показатель на 11,4 процентного пункта ниже, чем в 2019 году. Заполняемость несетевых московских отелей находится на уровне 80–90%.

Четырехзвездочные гостиницы восстанавливаются быстрее всего и активно привлекают путешественников из регионов. Власти Калининградской области ранее планировали загрузить отели на 90% в летний период.