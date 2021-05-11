ФАН публикует видео с места пожара в гаражном кооперативе в Москве

Москва, 11 мая. В районе московского метро "Печатники" перекрыли движение из-за пожара в гаражном кооперативе. Сотрудники МЧС в настоящее время работают на месте происшествия.

Движение перекрыто по Шоссейной улице от Волгоградского проспекта в сторону станции метро. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Огонь охватил одноэтажные гаражи на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Пожарные продолжают бороться с огнем.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что горят два бокса.

Ранее пожар произошел в 23-этажном здании в Московском районе Петербурга. ФАН стало известно о тлении утеплителя на уровне 15-18 этажей.