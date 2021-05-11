Портрет Юрия Гагарина вернули в павильон «Космос» на ВДНХ

Москва, 11 мая. Стены павильона «Космос» на ВДНХ вновь украшает панно с портретом Гагарина. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Фотопортрет Юрия Гагарина, где космонавт держит голубя в руках, впервые был представлен публике на главной выставке страны в 1983 году, говорится в публикации на сайте мэра. В 2010 году его убрали из павильона №34 «Космос».

Легендарный кадр сделал журналист газеты «Комсомольская правда» Павел Барашев 7 мая 1961 года. Портрет Гагарина был напечатан на круглом панно диаметром десять метров.

Дом-музей семьи Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге вновь открылся для посетителей после многолетней реконструкции, которая потребовалась из-за угрозы разрушения здания. Как сообщалось ранее, об этом рассказал герой России, космонавт Роман Романенко.