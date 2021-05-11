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Ребенок и двое взрослых погибли в страшной аварии на МКАДе

  /   Обновлено: 11 мая 2021 08:54
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Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в страшной аварии на МКАДе
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 мая. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в уборочный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Авария произошла рано утром, около в 04:15 (по мск) на 53-м километре МКАД. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, среди них есть ребенок. Источник Федерального агентства новостей публикует кадры с места событий.

Еще одного человека госпитализировали на машине скорой помощи. О его состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне загадочное ДТП с одним автовладельцем произошло в Приморье. Инцидент приключился на улице Севастопольская. Водитель Nissan Laurel, как пишут свидетели в соцсетях, вероятно, не смог справиться с управлением и улетел в клумбу. Дальше он сбил дорожный знак и, потеряв какие-то детали, поехал дальше.

дтп авария мкад
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