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Появилось видео с устроившими массовое ДТП московскими подростками на «Жигулями»

Происшествия
Появилось видео с устроившими массовое ДТП московскими подростками на «Жигулями»
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 11 мая. Группа подростков угнала «Жигули» в Москве и устроила массовую аварию в одном из столичных дворов. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Пострадали минимум шесть автомобилей. Они были припаркованы на улице 800-летия, пишут очевидцы в соцсетях. Подозреваемым около 16-17 лет. На кадрах видно, что на машинах повреждены бамперы, рассказали в паблике во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК».

Информации о пострадавших не поступало. Виновники аварии доставлены в отдел полиции. Правоохранители ждут приезда родителей. Автомобиль нарушителей отправлен на штрафстоянку.

Недавно стало известно о другой аварии в столице. На Карамышевском проезде столкнулись три автомобиля. К центру Москвы образовалась пробка.

дтп машина подростки
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