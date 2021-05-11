Появилось видео с устроившими массовое ДТП московскими подростками на «Жигулями»

Москва, 11 мая. Группа подростков угнала «Жигули» в Москве и устроила массовую аварию в одном из столичных дворов. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Пострадали минимум шесть автомобилей. Они были припаркованы на улице 800-летия, пишут очевидцы в соцсетях. Подозреваемым около 16-17 лет. На кадрах видно, что на машинах повреждены бамперы, рассказали в паблике во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК».

Информации о пострадавших не поступало. Виновники аварии доставлены в отдел полиции. Правоохранители ждут приезда родителей. Автомобиль нарушителей отправлен на штрафстоянку.

Недавно стало известно о другой аварии в столице. На Карамышевском проезде столкнулись три автомобиля. К центру Москвы образовалась пробка.