Видео с места гибели пассажира под поездом в метро Москвы появилось в Сети

Москва, 10 мая. Пассажир московского метрополитена погиб под колесами прибывающего поезда. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Инцидент произошел на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии столичного метро. Согласно информации экстренных служб, человек упал на пути.

«В данный момент отключили контактный рельс, поезда не ходят», — рассказали спасатели.

Движение поездов приостановлено между станциями «Молодежная» и «Киевская». Все детали и обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

Недавно стало известно, что схема движения на двух ветках московского метро будет изменена. Это делается во избежание сильной нагрузки на транспорт из-за закрытия участка «Дубровка» — «Волжская» на Люблинско-Дмитровской линии.