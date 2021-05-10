Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили на востоке Москвы

Москва, 10 мая. Директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова избили на улице в российской столице.

Пострадавший обратился в травмпункт на Новокосинской улице. Фетисова забрали оттуда в восьмом часу утра медики.

Директор сейчас лежит в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. Он находится в сознании.

Пресс-атташе клуба при этом отмечает, что пока нет информации о том, связано ли нападение с профессиональной деятельностью Фетисова. Обстоятельства происшедшего уточняются.

Источник Федерального агентства новостей в клубе уточнил, что избиение произошло не в квартире, а на улице. Он подтвердил, что Фетисов находится в сознании. Пока его не опрашивали, поэтому подробности инцидента неизвестны.

Накануне стало известно, что столичный «Спартак» в 2020 году потратил на 1,8 миллиарда больше, чем заработал. Сам клуб заработал 5 миллиардов рублей