Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

Москва, 10 мая. Человек упал под поезд на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро в Москве, пассажир погиб, сообщили в экстренных службах.

«На станции метро «Кунцевская» пассажир упал под прибывающий поезд. В данный момент отключили контактный рельс, поезда не ходят», — цитирует источник в экстренных службах ТАСС.

По данным агентства, было приостановлено движение поездов между станциями метро «Молодежная» и «Киевская».

В конце апреля причиной приостановки поездов в метро на Серпуховско-Тимирязевской линии послужило присутствие человека на путях. Движение поездов в обратном направлении не останавливалось.