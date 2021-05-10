Подростки на угнанных «Жигулях» устроили массовое ДТП на севере Москвы

Москва, 10 мая. Юные жители столицы протаранили не менее шести автомобилей, припаркованных во дворе на улице 800-летия. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Вечером компания из подростков, чей возраст 16-17 лет, на отечественной легковушке устроили массовую аварию. «Гонщики» разбили сразу шесть автомобилей. На кадрах с места событий видно, что в основном повреждены бамперы, рассказали в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в социальной сети «ВКонтакте».

К счастью, люди не пострадали. Виновников ДТП доставили в отдел полиции до момента, когда за ними придут родители. «Жигули» увезли на штрафстоянку. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне водитель фуры на скорости протаранил часть железнодорожного поста в городе Богдановиче Свердловской области. Грузовик переехал через железную дорогу и врезался в пост. Строение частично обрушилось. Фура получила серьезные повреждения, водителя госпитализировали.