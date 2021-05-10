Участок внутренней стороны ТТК на Кутузовском проспекте Москвы закрыт на ремонт

Москва, 10 мая. Москвичей предупредили об изменениях в режиме дорожного движения на Кутузовском проспекте. На участке планируются ремонтные работы.

Съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону Московской области перекроют в понедельник с 21:00 по московскому времени, заявили в дептрансе города. Движение возобновится в 06:00 11 мая.

Ремонтные работы будут проводиться в Кутузовском тоннеле, уточнили в департаменте. Столичных автомобилистов попросили учитывать изменения в графике движения по указанному участку и заранее строить маршруты по навигатору.

Схема движения на двух ветках московского метро будет изменена. Об этом ранее говорилось в сообщении департамента транспорта Москвы.