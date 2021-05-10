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Жители Москвы проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru более 280 тысяч раз

Общество
Жители Москвы проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru более 280 тысяч раз
pixabay.com  /  pklaschka

Москва, 10 мая. Москвичи воспользовались онлайн-сервисом mos.ru для проверки сроков отключения горячей воды свыше 280 тыс. раз. Портал позволяет узнать, когда ее не будет в конкретном доме.

Для уточнения информации необходимо начать вводить в поиске собственный адрес и выбрать нужный из выпадающего списка. Затем пользователям становятся доступны даты и время отключения горячей воды.

Воспользоваться сервисом можно также в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Его запуск состоялся за несколько недель до начала плановых отключений в городе. Всего за последние три года к помощи сервиса прибегли более 7,5 млн человек.

В Петербурге тем временем планируют сократить сроки летнего отключения воды для 6 тыс. домов. Планово-профилактические работы пройдут для горожан незаметно.

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Все новости / Общество / Жители Москвы проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru более 280 тысяч раз
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