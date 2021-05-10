Священнослужитель Симеон Аветисян стал жертвой ДТП с фурой и такси на Живописном мосту

Москва, 10 мая. Священник Симеон Аветисян погиб в Москве в результате аварии с участием большегруза и легкового автомобиля. Священнослужитель находился в салоне такси.

Вместе со священником в автомобиле была его супруга. ДТП произошло в пятницу на Живописном мосту столицы, передает kp.ru. Водитель такси не заметил грузовое транспортное средство и допустил столкновение с ним.

Три автомобиля столкнулись на проспекте Маршала Жукова в Москве. Как сообщалось ранее, в распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.