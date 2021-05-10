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ДТП в районе Рублевского шоссе спровоцировало пробку на МКАД

Происшествия
ДТП в районе Рублевского шоссе спровоцировало пробку на МКАД
Невские Новости

Москва, 10 мая. Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов искать пути движения, чтобы объехать пробку по внутренней стороне МКАД, которая образовалась из-за столкновения двух авто.

По данным ведомства, на трассе столкнулись два автомобиля. Дорожный инцидент произошел на пересечении МКАД с Рублевским шоссе. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы. Судя по кадрам, опубликованным в сети, без пострадавших не обошлось. Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно вертолет санитарной авиации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, как произошла авария.

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