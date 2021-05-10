Недовольный уборщик московского метро метнул нож в полицейского

Москва, 10 мая. Уборщик станции московского метрополитена «Бульвар Рокоссовского» метнул нож в сотрудника полиции во время инструктажа.

Инцидент произошел утром в помещении для работников станции. Уборщик поссорился со стражем порядка, после чего схватил кухонный нож и бросил в него. Лезвие задело бедро, но мужчина отделался неглубокой царапиной. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, сообщил источник ФАН в экстренных службах. Нападавшего задержали, подробности конфликта выясняются.