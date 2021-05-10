Скончался известный российский кинопродюсер Александр Шкодо

Москва, 10 мая. На 66-м году жизни умер российский кинопродюсер Александр Шкодо. Информацию о дате похорон сообщат дополнительно.

Последний месяц перед смертью продюсер провел в больнице в Коммунарке. Он лечился от осложнений на фоне коронавируса. Информация о дате и месте похорон Шкодо будет известна позже.

Деятель искусств был выдающимся кинопродюсером. На счету Шкодо такие фильмы, как «Последний курьер», «Джонатан – друг медведей!», «Прорва» и многие другие.

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