Перевернувшуюся фуру с помидорами под Москвой сняли на видео

Москва, 10 мая. Большегруз опрокинулся на бок на трассе «Дон» в Московской области. В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия.

Такую картину сняли очевидцы в районе Домодедово. Большегруз лежит на боку, а вокруг разбросаны поддоны с овощами. Видно, что на участке идет ремонт: есть временная разметка и ограждения.

Другие подробности аварии пока неизвестны. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Перевозивший мясо большегруз перевернулся на областной автодороге в Тульской области. Машина не вошла в поворот и опрокинулась. Пострадал водитель, сообщал ФАН.