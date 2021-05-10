Строящееся здание загорелось в Новой Москве

Москва, 10 мая. Огонь охватил рубероид на крыше строящегося дома в поселении Сосенское. На ликвидацию пожара у спасателей ушло меньше часа, его площадь составила 15 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в Сосенском поступило на пульт дежурного МЧС около 12:35 по московскому времени. К моменту прибытия спасателей на место ЧП пожар распространился на площади 15 "квадратов". При этом в огне у строящегося здания была только кровля.

В 13:12 по московскому времени возгорание уже было полностью ликвидировано, сообщает РИАМО. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной пожара на стройке, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.