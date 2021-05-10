Роспотребнадзор контролирует места скопления людей в Москве из-за пандемии

Москва, 10 мая. Сотрудники Роспотребнадзора все еще осуществляют контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественных местах Москвы.

В связи с сохраняющейся вероятностью распространения коронавируса в столице управление Роспотребнадзора продолжает следить за соблюдением соответствующих мероприятий в местах скопления народа. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора также подчеркнули, что горожане, которые не поехали за город в праздничные дни, активно ходят в музеи, на выставки, а также посещают другие места проведения досуга. Отмечается, что при длительном нахождении в закрытых помещениях с большим количеством посетителей крайне важно соблюдать санитарно-противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось о рекомендациях Роспотребнадзора по возможности провести праздничные дни на даче. По словам экспертов, прогулки на свежем воздухе и общение с близкими не предполагают вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией.