Трамваи на севере Москвы вернулись к прежним маршрутам

Москва, 10 мая. Участок трамвайных путей на севере столицы заработал после ремонта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В дептрансе отметили, что первостепенной задачей было завершить все ремонты путей максимально быстро и пустить по ним трамваи, которые ждали жители столицы. На участках, прилегающих к путям, продолжается благоустройство.

«После ремонта мы открываем участок трамвайных путей на ул. Зои и Александра Космодемьянских», — сообщил глава департамента Максим Ликсутов.

Он отметил, что этими маршрутами пользовались более 80 тыс. пассажиров, а произвести ремонт удалось в рекордные сроки — всего за полтора месяца. Ликсутов также заявил, что теперь все основные работы будут проводиться ночью, а жители города получат быстрый и современный общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что первые односекционные трамваи запустили в Москве. В составах смогут ездить маломобильные горожане.