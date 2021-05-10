Звезду сериала «Перевал Дятлова» обокрали в московском кафе

Москва, 10 мая. У актрисы Елены Трониной злоумышленник украл оставленный без присмотра пакет.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Земляной Вал. Елена зашла в кафе после шопинга в магазине косметики. В кафе она оставила пакет на барной стойке, а позже обнаружила, что он пропал. Общая сумма ущерба — 20 тысяч рублей. Актриса немедленно обратилась к сотрудникам правопорядка и написала заявление.

Елена Тронина известна по роли Марты в сериале «Перевал Дятлова» (2020) и главной роли в Happy End (2021).

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