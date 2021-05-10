Власти Москвы рассказали о реставрации памятника Кутузову

Москва, 10 мая. Памятник Михаилу Кутузову, расположенный в Москве на Кутузовском проспекте, планируют отреставрировать в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бюст Кутузова, установленный недалеко от музея «Кутузовская изба», носит статус объекта культурного наследия регионального значения. По словам Сергуниной, сейчас специалисты занимаются разработкой проекта реставрации монумента.

Завершить реставрационные работы планируется к 210-летию Отечественной войны 1812 года. На памятнике устранят появившиеся дефекты, а также очистят поверхности и покроют их защитным составом.

В Пензе недавно завершили реставрацию одного из монументов, изображающих Владимира Ленина. Скульптура после проведенных работ приняла новый облик: ее окрасили в золотистый цвет.